Inseguito e arrestato Intestino pieno di eroina

Dopo essere sceso dal pullman, si è messo a gironzolare vicino alla stazione ferroviaria di Macerata. Ma il suo atteggiamento ha subito insospettito la polizia, che lo ha perquisito trovando così una svariata quantità di hashish nascosta nel suo zaino. Ma non solo, perché poco dopo è stato portato in ospedale e lì è emerso che lui aveva ingoiato più di 40 ovuli di eroina. Per questo è finito in manette con l’accusa di spaccio di droga un 31enne, originario del Ghana, tra l’altro clandestino. Questa l’operazione svolta giovedì dai poliziotti della squadra Volante, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Perugia, che hanno dato vita a una serie di controlli straordinari del territorio su input del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Flavio Ferdani. In particolare, sono finiti sotto la lente di ingrandimento i luoghi di aggregazione giovanile, le aree verdi della città e la stazione ferroviaria e degli autobus. E proprio alla stazione ferroviaria, gli agenti hanno notato il giovane che era appena sceso da un pullman proveniente da Fabriano e si stava incamminando verso viale Don Bosco, per tentare di sfuggire ai loro accertamenti. Tuttavia, i poliziotti lo hanno prontamente fermato e poi perquisito, con l’aiuto dell’unità cinofila. E il fiuto del cane antidroga non ha per nulla fallito: infatti, dentro allo zaino che il 31enne aveva sulle spalle c’era oltre un etto di hashish, avvolto in alcune pagine di giornale. Inoltre, sempre nello zaino, erano nascosti anche alcuni cellulari, schede sim e qualche centinaia di euro. A quel punto, il giovane è stato portato negli uffici della Questura e si è presto scoperto che lui era senza fissa dimora, irregolare da anni sul territorio italiano, coinvolto in reati connessi alla droga. Perciò la polizia lo ha portato al pronto soccorso di Macerata, dove il giovane è stato sottoposto a un accertamento radiografico. Un’intuizione a dir poco azzeccata, perché l’esame ha rivelato che all’interno del suo intestino c’erano dei corpi estranei. Una volta espulsi, è venuto fuori che si trattava di circa 540 grammi di eroina, suddivisi in 46 ovuli. Il 31enne è stato dunque arrestato e condotto nel carcere di Montacuto, ad Ancona, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Durante i servizi, i poliziotti della squadra Volante hanno identificato in tutto 394 persone e controllato 119 veicoli.

Giorgio Giannaccini