Insieme per uscire dal baratro dell’alcolismo

Una associazione che riunisce e aiuta i familiari degli alcolisti. È la realtà, forse ancora poco conosciuta, dell’associazione Al-Anon, associazione di auto mutuo aiuto, sorta con lo scopo di dare aiuto, conforto e speranza ai familiari e agli amici di alcolisti, offrendo chiaramente comprensione e incoraggiamento all’alcolista per intraprendere un percorso. Sono centinaia le famiglie di Civitanova che si sono rivolte all’associazione. Sorta prima ad Ancona, poi a Macerata, nel 2015 l’associazione si è radicata anche a Civitanova, grazie all’aiuto del dottor Mario De Rosa. La sede dell’associazione, a Civitanova, si trova in via Ginocchi nel centro sociale del quartiere Risorgimento.

L’associazione garantisce l’anonimato e se ne può far parte senza iscrizioni da pagare. "Inizialmente ci si riuniva solo di lunedì alle 21, poi anche questo gruppo è diventato abbastanza numeroso e abbiamo deciso di aumentare a due riunioni settimanali, aggiungendo il venerdì alle ore 19 – ha spiegato la coordinatrice per le relazioni esterne dell’associazione, che preferisce restare nell’anonimato - Il gruppo è cresciuto in poco tempo ancora e dopo circa 3 anni abbiamo avuto modo di accogliere la richiesta di aprire un gruppo a Porto San Giorgio per il mercoledì sera ore 20. Attualmente a Civitanova stiamo dando i natali ad un gruppo Alateen per donare equilibrio e serenità ai figli di famiglie problematiche. L’associazione Al-Anon pur mantenendo la propria autonomia da sempre collabora con AA (Alcolisti Anonimi) per garantire opportunità di recupero della famiglia. Alcolisti Anonimi si occupa dell’alcolista. In parallelo, cioè stesso luogo e stesso orario, ma in stanze separate, si riunisce Al-Anon che offre aiuto a familiari e amici e, separatamente, Alateen, un aiuto per figli e fratelli adolescenti. Il familiare può far parte del gruppo, anche se l’alcolista non lo frequenta. In questo modo hanno trovato spiragli di serenità e sono in fase di recupero centinaia di famiglie".

"L’amministrazione comunale sostiene e collabora con questa importante associazione che offre una straordinaria risorsa alla comunità – ha commentato l’assessore al Welfare, Barbara Capponi –. I gruppi di auto e mutuo aiuto sono da sempre una grande opportunità di sostegno reciproco e non possiamo che essere grati dello strumento che viene offerto a giovani e adulti con queste necessità. Invito chiunque ne avesse bisogno a rivolgervisi con fiducia, certo di trovare un ambiente accogliente, riservato e soprattutto saprà fare sentire che insieme certe difficoltà si possono affrontare".