Insulta l’agente per un controllo, dovrà risarcirlo

Esacerbato da un controllo della polizia locale, se l’era presa con l’agente coprendolo di insulti. Ma non si fa, e infatti è stato condannato il pugliese 50enne Giuseppe Iodice, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio era avvenuto il 24 novembre del 2017. Iodice era stato fermato per un controllo in via Pacifico Massi, ma non aveva condiviso la multa che la polizia locale aveva intenzione di fargli, così erano partiti insulti e minacce di ogni tipo, con una scenata degna di miglior causa, e l’automobilista era stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri per lui si è chiuso il processo. Come chiesto dal pm Francesca D’Arienzo, l’uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione per l’accusa di resistenza, è stato assolto invece da quella di oltraggio. Il pugliese dovrà anche risarcire l’agente della polizia locale con cui se l’era presa. Iodice è difeso dall’avvocato Pierlorenzo Ariozzi.