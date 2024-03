Insulto razzista a Juan Jesus,. Faraci su Fb: "Avanti così Acerbi". Nuova bufera sul coordinatore FdI

"Però se ti diceva sporco italiano era tutto lecito! Avanti così Acerbi". Di nuovo al centro delle polemiche Celestino Faraci, coordinatore di Fratelli d’Italia a Potenza Picena, sempre per l’ennesimo post – a dir poco scomposto – scritto su Facebook. Stavolta le sue esternazioni sono riferite all’ormai celebre caso del presunto insulto razzista che il calciatore dell’Inter, Francesco Acerbi, avrebbe rivolto al difensore del Napoli, Juan Jesus, durante l’ultima partita di serie A. La frase di Faraci non è passata inosservata e anzi ha provocato reazioni di sdegno persino fuori dalle Marche. Così come pure qualche cittadino ha poi risposto in modo deciso al coordinatore di FdI, condannando le sue parole. Non è la prima volta che l’esponente del partito di Giorgia Meloni finisce nell’occhio del ciclone per un commento su Facebook. Lo scorso gennaio aveva scritto sui social "Caro gesuita e comunista dimettiti. Sei la rovina della chiesa cattolica", rivolgendosi a Papa Francesco. Invece, a dicembre 2023, aveva pubblicato su Facebook un post che riguardava e celebrava il defunto Movimento sociale italiano, trovando presto le feroci critiche del Pd . E ancora, a dicembre 2022, aveva condiviso la frase "Sempre con Putin!", provocando l’indignazione di tanti potentini e non solo. Poco dopo aveva presentato le sue dimissioni da coordinatore di FdI, che però erano state respinte.

Giorgio Giannaccini