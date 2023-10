Intelligenza Artificiale al Liceo di Civitanova: Ne Parla il Prof. Frontoni

Un convegno sull’intelligenza artificiale. ‘L’alba dell’Ai’ è il titolo dell’iniziativa in programma domani, alle 10, nell’aula magna del liceo. Un "momento di formazione" promosso da Rotary Club Civitanova, ‘Veder Crescere con il Dialogo’, ‘Red Rete Educazione Digitale di Macerata’ e Dipartimento Dipendenze Patologiche Ast3, con il Patrocinio del Comune. La stessa tecnologia, secondo quanto annunciato dal sindaco Fabrizio Ciarapica nella presentazione di ieri a palazzo Sforza, "verrà utilizzata, in base ad una convenzione già firmata, per aggiornare il sito del Comune attraverso la collaborazione con Emanuele Frontoni", professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del Vrai Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche.

Su quest’ultimo argomento nono sono stati forniti ulteriori dettagli, ma ci si è limitati a comunicare che gli stessi saranno oggetto di una futura conferenza. "Nelle Marche sono tante le storie di persone che hanno realizzato progetti importanti grazie all’intelligenza artificiale – ha spiegato Frontoni, uno dei relatori del convegno di domani –, è una tecnologia che sta trasformando la produzione industriale, migliorando l’efficienza e contribuendo a soluzioni sostenibili. Ma chiaramente vanno esaminate tutte le implicazioni".

A moderare il dibattito sarà Andrea Foglia, di ‘Veder crescere con il dialogo’: "si tratta di un argomento ampio e complesso – ha spiegato – per questo abbiamo ritenuto di doverlo affrontare". Francesco Giachetta, dirigente dell’Iis Da Vinci, sarà presente all’incontro insieme a Paolo Nanni, comunicatore dell’Ast Macerata, al Presidente del Rotary Club Civitanova Marche Pio Amabili e al docente e divulgatore scientifico Andrea Capozucca. "Questa è una città in forte crescita – le parole di Giachetta –, come Liceo sentiamo il dovere di rispondere alla domanda di cultura grazie ad iniziative come questa", mentre per Amabili "è ora di parlare seriamente di tale tematica. Per questo il Rotary, come associazione legata al territorio, ha scelto di farsi promotore di un percorso altamente formativo".

Francesco Rossetti