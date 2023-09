"Interventi su strada Serre e in frazione Panicali"

"Panicali, l’Elcito di Cingoli", per il Comune. Il paragone lo ha ricordato Raffaele Consalvi nella sua interpellanza inviata al sindaco per essere inserita nell’odg del prossimo Consiglio comunale. L’articolata interpellanza con cui Consalvi – capogruppo di "Uniti per Cingoli" – auspica interventi risolutivi, evidenzia le pessime condizioni della strada "Serre" e di quella che dal campo di motocross giunge alla frazione Panicali "in cui stanno nascendo attività turistiche e agricole di qualità, oltre a seconde case: diventa centrale – fa rilevare Consalvi – il tema della viabilità per raggiungere la contrada". Consalvi ha fatto riferimento anche al progetto "Vivere i luoghi vivi" che prevede un collegamento dal lago a Panicali. "Peccato che espressioni quali ‘Panicali, l’Elcito di Cingoli’, e progetti adeguati alla fruizione del bacino, mal si concilino – ha rapportato Consalvi – con le condizioni viarie che le piogge hanno reso impraticabili e pericolose le due arterie". Quanto alle risorse comunali per attuare il risanamento delle strade di cui alla sua interpellanza, Consalvi ha sottolineato che si può pensare a "un intervento radicale sulle due strade, che superi la semplice manutenzione". Per sollecitare l’amministrazione è stata avviata una raccolta di firme.

Gianfilippo Centanni