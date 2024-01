Investe un cagnolino e scappa: "Aiutatemi a trovare quell’auto"

Investe un cagnolino sulle strisce pedonali e scappa. A dare l’allarme è stata la padrona dell’animale, ma nessuno si è fermato e ora la donna sta cercando di rintracciare qualcuno che possa aver visto qualcosa e aiutarla così a risalire a chi guidava l’auto. Il fatto è accaduto lunedì, intorno alle 14.50, sulle strisce pedonali di via Cincinelli, poco prima della rotatoria. "Stavo attraversando con il mio cagnolino, un maltese bianco, con tanto di pettorina e giubbettino verde – racconta la donna – quando una Mercedes berlina, classe C di colore scuro, lo ha investito. All’interno dell’auto c’erano due donne che, dopo aver rallentato un attimo dopo l’accaduto, sono scappate non appena hanno sentito le mie urla. In strada c’erano altre persone che sicuramente hanno visto. Se qualcuno avesse dei dettagli per favore si faccia avanti, perché stiamo cercando di risalire a chi ha compiuto questo gesto orrendo".