Investe una donna e scappa: conducente denunciato

Era scappato dopo aver investito una donna, ma grazie alle indagini dei carabinieri è stato individuato e denunciato. L’incidente era avvenuto il 10 febbraio a Cingoli. Quella sera una donna, una 35enne originaria del Perù residente in zona, mentre camminava in borgo Paolo Danti era stata urtata da una Volkswagen Passat. Il conducente forse non l’aveva vista per la scarsa illuminazione della strada o per una distrazione, comunque dopo l’urto non si era fermato a soccorrerla, allontanandosi in tutta fretta. Poco dopo alcuni passanti avevano aiutato la donna e chiamato il 118. In ospedale a Cingoli, la 35enne aveva avuto una prognosi di sette giorni per le lesioni riportate. Intanto però i carabinieri di Cingoli hanno avvitato un’indagine lampo per capire chi fosse l’automobilista. Grazie agli accertamenti, l’uomo è stato individuato e ora dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso a seguito di incidente con feriti.