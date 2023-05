"Investimento mortale, indagini chiuse subito"

Tra gli encomi agli uomini della polizia locale di Macerata, anche quelli conferiti al vicecomandante commissario capo Fabrizio Calamita, al sostituto commissario Ilaria Ferranti, al vice ispettore Fabrizio Cartuccia, al sovrintendente capo Luca Toso e all’ispettore Giovanna Coppari per un caso di incidente mortale con fuga del conducente, "per essersi particolarmente distinti nel corso di attività di polizia giudiziaria per notevole spirito investigativo e attività professionali". Il caso è dell’estate 2021, quando fu investita e uccisa davanti al Convitto Federica Ciuffetti, 46 anni, dipendente della Provincia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stava andando al lavoro. "Abbiamo iniziato subito le indagini – spiega Luca Toso –, ascoltando i testimoni. Tutto portava a un pullman di linea, con i colleghi ci siamo messi a controllare tutte le telecamere guardando i mezzi che dai giardini erano transitati verso la stazione. Confrontando l’orario dell’accaduto e le descrizioni dei testimoni, siamo risaliti al pullman, grazie anche ai colleghi di Camerino. Rintracciato il mezzo, si è visto che presentava dei segni dell’incidente, delle tracce ematiche. Nell’arco di 4 ore siamo riusciti a risolvere l’incidente". L’autista non si era accorto di nulla. Al di là della tragedia, "è stato per noi motivo di soddisfazione il fatto di fare giustizia per la vittima e aver svolto le indagini nel rispetto delle parti coinvolte senza aver tralasciato nulla". Fondamentali sono state anche le telecamere. "È essenziale anche saper utilizzare la tecnologia – sottolinea Toso –, grazie al comandante Doria seguiamo molti corsi di formazione e così abbiamo gli strumenti per affrontare le diverse situazioni".