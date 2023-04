"Irregolarità nei lavori pubblici"

"Chi controlla i lavori pubblici a Montefano"? È dura e grave l’accusa che il gruppo di opposizione "Montefano Domani" ha lanciato in consiglio comunale nei confronti dell’amministrazione e dei lavori eseguiti in somma urgenza dopo l’alluvione del 16 settembre. "È stata riscontrata – scrive in una nota il gruppo – un’incongruità tra il numero dei new jersey e la spesa relativa ai ponti di via Casone e via Intriglione; erano previsti e sono stati pagati 600 metricubi di ’materiale misto granulometrico frantumato meccanicamente (stabilizzato)’ al prezzo di 57,47 euro al metrocubo (per oltre 34mila euro), mentre è stato impiegato altro tipo di materiale molto più scandente e meno costoso. Dov’è finito tutto questo materiale e la plusvalenza creata dalla differenza dei prezzi"? Per Montefano domani "è grave che le autorità preposte non abbiano controllato e che ci sia stato bisogno dell’occhio vigile della minoranza per evidenziare le incongruenze. E stiamo parlando solo di due piccoli lavori di somma urgenza. Ci auguriamo che tali anomalie non accadano più e che l’amministrazione prenda provvedimenti".