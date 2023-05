Ispezioni dei Nas nella casa di riposo: "Ci sono carenze igienico sanitarie"

di Franco Veroli

Un’ordinanza per sanare le carenze igienico sanitarie e strutturali emerse nell’immobile di via Gatti 5 (sede della Casa di riposo), a seguito di un sopralluogo dei carabinieri del Nas di Ancona. E’ quella firmata dal sindaco di Montecosaro, Reano Malaisi, al quale l’Ast di Macerata ha chiesto, lo scorso 10 maggio, di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari entro 30 giorni. Così, anche dopo un sopralluogo effettuato dal personale del terzo settore del Comune, Malaisi ha firmato l’atto con il quale ordina ai proprietari dell’immobile di eseguire "con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, sotto l’osservanza di un tecnico abilitato alla professione, lavori di manutenzione ordinaria eo straordinaria per eliminare le problematiche igienico sanitarie nelle camere 7 (piano terra), 34, 36 e 37 (primo piano) e nel bagno numero 53 (primo piano)". Nello stesso tempo, sempre con la massima urgenza e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della’ordinanza, dovrà essere presentata al Comune di Montecosaro, una relazione tecnica sotto forma di perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato alla libera professione, che dimostri che le carenze strutturali evidenziate nel verbale dei Carabinieri del Nas non pregiudichino la staticità dell’immobile, con l’aggiunta di altre camere e uffici della struttura. Tutti gli interventi "dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro e al termine degli stessi dovrà essere data comunicazione all’Ufficio Tecnico da parte di un professionista abilitato che certifichi l’avvenuta esecuzione dei lavori a regola d’arte". In ogni caso, ci sono già state e sono in corso interlocuzioni tra Comune e proprietà dell’edificio (che ha già fatto effettuare un sopralluogo da parte di un ingegnere incaricato allo scopo) per sistemare la situazione. Si tratta di eliminare le criticità esistenti attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire tutte le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale. Obiettivo che dovrebbe essere raggiunto in tempi brevi.