Istituzioni e associazioni per il 25 aprile

Per celebrare il 25 aprile, 79° anniversario della Liberazione, a Tolentino è prevista una manifestazione cittadina con ritrovo in piazza alle ore 9.45, per poi spostarsi in corso Garibaldi dove sarà deposta una corona d’alloro sul graffito che ricorda e onora i Martiri di Montalto e sulla lapide in onore dei caduti e dispersi in guerra. Saranno presenti le associazioni combattentistiche e d’Arma. La mattinata proseguirà con l’Inno di Mameli eseguito dal Corpo bandistico "N. Simonetti" dell’Associazione "Gabrielli – Città di Tolentino". Quindi, in Piazza della Libertà interverranno il sindaco Mauro Sclavi e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi.