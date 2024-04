Jacopo Fulimeni al pianoforte protagonista di Appassionata

Lunedì, alle 21 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, nuovo appuntamento con i concerti di Appassionata. Protagonista sarà Jacopo Fulimeni al pianoforte. Il programma sarà un percorso di esperienze sonore ed emotive, che vanno dalle variazioni di "Le festin d’Esope n. 12 Op. 39" di Charles Valentine Alkan alla profonda complessità della "Sonata per pianoforte n. 2 in sol minore, op. 22" di Robert Schumann, passando per la brillantezza virtuosistica del "Rondò in mi bemolle maggiore per pianoforte, op. 16" di Fryderyk Chopin e la maestosità emotiva della "Sonata per pianoforte n. 2 in si bemolle minore, op. 36" di Sergej Rachmaninov. I biglietti sono disponibili alla biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini. Per ulteriori informazioni appassionataonline.it. Il prossimo appuntamento con i concerti di Appassionata è in programma per giovedì 18 aprile, con Manuel Burriesci al violino.