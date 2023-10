Kimono, musica senza confini a Civitanova. Vince il festival di New York

Vittoria internazionale per la civitanovese Sofia Tornambene (nella foto), in arte ‘Kimono’, che si è aggiudicata la quindicesima edizione di ‘New Work Canta’, il festival della musica italiana a New York. Tornambene, ventitunenne e già vincitrice della tredicesima edizione di X Factor (2018) con ‘A domani per sempre’, ha trionfato, tra dodici finalisti, all’Oceana Theater di Brooklyn di New York grazie al brano "In ostaggio". "Sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo e di aver portato una parte di me attraverso il brano "In Ostaggio" nella Grande Mela – le parole di Kimono – New York è un’infinita fonte di ispirazione e questa avventura mi ha regalato una carica di energia, stimoli e nuove sfide che non avrei mai immaginato. Sono davvero grata per tutto ciò che ho vissuto qui". Ai tanti complimenti per il successo ottenuto, si è aggiunto quello del primo cittadino di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, che in un post social ha scritto: "mi è appena giunta una bellissima notizia: la nostra Sofia Tornambene ha vinto il Festival della musica italiana a New York. Una grande gioia ed un’immensa soddisfazione per tutta Civitanova. Complimenti dolce Sofia, la tua città è orgogliosa di te". ‘In ostaggio’, presentato per la prima volta proprio sul palcoscenico newyorkese, è una canzone suonata e prodotta dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani: in essa la voce dell’artista è accompagnata da sonorità elettropop e indie pop "che si fondono a loro volta con un bouncy groove rendendo l’atmosfera tra chitarre e synth sempre più accattivante lasciando spazio ad un’interpretazione onirica". Oltre ad XFactor e ‘New York Canta’, la cantante civitanovese vanta un terzo posto a Sanremo Young. La sua collaborazione con Maestro nasce nel 2020 con il ‘Solo’.

f. r.