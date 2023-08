King & Queen of the Beach al top: quest’anno il tabellone clou è rosa

di Mario Pacetti

Sarà un’edizione del King & Queen of the Beach a trazione femminile perché, almeno sulla carta, il tabellone rosa si presenta più intrigante e tornito di quello maschile. E, sfera agonistica a parte, tornerà in auge tutto quel contorno che, prima della pandemia, insaporiva l’agone propriamente detto. L’Iplex Arena tornerà ai suoi massimi, con due tribune per 700 spettatori seduti. E un corpo di ballo animerà i momenti morti di entrambe le giornate (martedì e mercoledì prossimi) in cui si articolerà la kermesse pallavolistica. Giunto alla 24ª puntata, il King è stato presentato ieri nel ristorante "Il Veneziano". Oltre al patron Fulvio Taffoni e al padrone di casa (nonché storico sponsor) Mirco Ciavattini, c’erano il vicesindaco Claudio Morresi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e due dirigenti sportivi: Giovanni Torresi, vicepresidente del Coni regionale, e Carlo Muzi, consigliere territoriale della Fipav. Tutti hanno sottolineato la rilevanza del King come volano e valore aggiunto non solo per l’estate sportiva civitanovese ma anche per le ricadute sul territorio in termini di flussi turistici. Ciavattini s’è spinto oltre, vagheggiando per Civitanova il ruolo di capitale pallavolistica del centro-Italia da gennaio a dicembre. Obiettivo accessibile, ove si abbinasse alla consolidata leadership della Lube nel pianeta indoor un salto di qualità nell’attività estiva sulla spiaggia. "Per arrivare a tanto – ha sottolineato Ciavattini– serviranno risorse adeguate dal Comune, dalla Regione e da qualche privato. Poi ci penserà Taffoni a tradurre quei soldi in iniziative di successo". In attesa che si perfezioni questa "età dell’oro", patron Taffoni è concentrato a garantire l’ennesimo prodotto di qualità. Tra le novità di questa edizione, l’installazione di un palco-fan (all’ombra) a pagamento, mentre per tutti gli altri l’ingresso resterà gratuito. Aumenta l’interazione del pubblico con i giocatori essendo previste domande, stile intervista, alla fine di ogni partita. Si giocherà sulla sabbia della spiaggia libera tra Attilio e G7, sul litorale nord. La composizione dei due gironi eliminatori femminili: da una parte Arcaini (regina in carica), Benazzi, Barboni e Franzoni e dall’altra They, Breidenbach, Gili e Annibalini. Quanto ai tabelloni maschili Caminati sfiderà Bigarelli, Spadoni e Windisch mentre Andreatta se la dovrà vedere con Luisetto, Podestà e Marchetto.