La banda in trasferta a Ortona. Concerto nella piazza centrale

Domani il corpo bandistico "Concerto musicale B. Gigli" di Recanati si recherà a Ortona in provincia di Chieti al fine di suggellare definitivamente il gemellaggio con il locale corpo bandistico avviato nel 2022 con la visita della banda abruzzese, avvenuta a Recanati il 15 giugno in occasione della festività di San Vito. Dopo alcuni anni, la banda effettua una nuova trasferta per partecipare a un evento sicuramente rappresentativo di un importante scambio culturale tra due realtà musicali che danno lustro e prestigio alle rispettive città di appartenenza. L’ultima trasferta risale al maggio 2015 quando la banda Gigli si recò a Gissi per ricambiare la visita fatta dal corpo bandistico abruzzese l’anno precedente, sempre in occasione delle festività di san Vito. La banda Gigli è l’associazione cittadina che vanta la maggiore anzianità in quanto è nata nel 1816. "Le bande musicali potranno continuare ad esistere in futuro – affermano il presidente Sergio Vincenzoni ed il direttore Stefano Crucianelli – proprio grazie ai giovani che bisogna stimolare ad entrare sempre più numerosi nel corpo bandistico. Per questo ci occupiamo di organizzare attività didattiche rivolte con particolare attenzione alle nuove leve". Nella trasferta ad Ortona la banda eseguirà un concerto programmato per le 21 nella piazza centrale della città, dopo l’esibizione della banda locale, eseguendo brani celebri accompagnati dai cantanti Francesca Carli, Antonella Zallocco, Pierluca Trucchia e Franco Corinaldesi.