La befana porta dolci e giocattoli musicali. Flauti, trombe e percussioni per i bambini

È arrivata la befana a Recanati e ha portato in dono a diverse associazioni locali, che si occupano dell’infanzia, oltre cento giocattoli musicali donati dall’azienda Bontempi. Nell’atrio comunale erano presenti i rappresentati di Omphalos, I Nuovi Amici, Cser, Acli di Castelnuovo, della Caritas delle Parrocchie San Francesco, Cristo Redentore e Le Grazie e del Movimento per la vita. "Siamo molto della grande partecipazione che la nostra iniziativa ha generato nei moltissimi comuni delle Marche coinvolti – ha commentato Andrea Ariola, amministratore unico della i Com – Bontempi –. L’obiettivo di far trascorrere delle feste di gioia e serenità a tanti bambini meno fortunati attraverso le associazioni del territorio è stato ampiamente raggiunto. Per noi la musica continua ad essere motivo di condivisione, crescita e divertimento per tutti, in special modo per i bambini". Dal sacco della befana oltre ai dolciumi sono usciti xilofoni, flauti, microfoni, consolle da tavolo, bonghi, percussioni elettriche e trombe.