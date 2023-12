La Bimar compie 40 anni, l’omaggio del Comune

Un traguardo rilevante quello tagliato quest’anno da una delle aziende storiche della calzatura morrovallese. La Bimar ha infatti festeggiato i 40 anni di attività e così il sindaco Andrea Staffolani e l’assessore al commercio Mauro Baldassarri hanno fatto visita allo stabilimento in via Verdi per consegnare una targa alla famiglia Biancucci, che guida l’azienda sin dal 1983. "Come amministrazione comunale, esprimiamo un sentito apprezzamento per gli importanti traguardi che il calzaturificio ha conseguito, grazie alla capacità e all’impegno profusi. Esprimiamo altresì un caloroso augurio affinché l’esemplare percorso dell’azienda prosegua coronato di ulteriori successi negli anni a venire". Il calzaturificio Bimar oggi dà lavoro a 37 dipendenti e produce scarpe da donna e da uomo. Fondata da Vittorio Biancucci, oggi alla guida dell’azienda ci sono anche la figlia Marzia e suo marito Antonio Lazzarini. "Siamo felici di questo traguardo e ci hanno fatto piacere la visita e l’attestato da parte dell’amministrazione comunale – dice Lazzarini – le nostre scarpe sono interamente Made in Italy, abbiamo un’attenzione particolare da questo punto di vista. E siamo orgogliosi di avere con noi ancora alcuni dipendenti che c’erano già 40 anni fa, quando l’azienda ha mosso i primi passi. Negli ultimi anni, poi, siamo riusciti anche ad elargire loro un piccolo bonus natalizio anche come segno di riconoscenza nei loro confronti".