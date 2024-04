La casa editrice Rrose Sélavy a Bologna

La casa editrice Rrose Sélavy creata da Massimo De Nardo, scomparso improvvisamente nell’aprile di quattro anni fa, è per il secondo anno al Bologna Children’s Bookfair che si terrà dall’8 all’11 aprile. Visitare lo stand A46 del Padiglione 26 sarà l’occasione per vedere l’ultimo lavoro inedito di De Nardo dal titolo "Se un coccodrillo bussasse alla vostra porta". L’autore – la cui fantasia si è accesa grazie alla domanda di Gianni Rodari nella "Grammatica della fantasia": che cosa succederebbe se un coccodrillo bussasse alla vostra porta chiedendovi un po’ di rosmarino? – scrive tre storie in altrettanti differenti momenti giocati sul nonsense, che trovano la piena corrispondenza creativa dell’artista Gio Pistone il quale, attraverso il suo stile e i suoi colori, riesce a restituire le anime del coccodrillo e degli altri protagonisti "Se un coccodrillo bussasse alla vostra porta" sarà nelle librerie dal 17 aprile o nel sito rinnovato di Rrose Sélavy. Biografia di Massimo De Nardo: nato a Macerata nel 1951, era responsabile della casa editrice Rrose Sélavy creata nel 2012 e per la quale ha ricevuto il premio Andersen nel 2014, il premio Edito-Re 2015 come migliore editrice per ragazzi e conosciuta per la molto apprezzata collana Quaderno Quadrone. De Nardo è stato autore, oltreché di racconti per adulti e per ragazzi, anche di testi teatrali con cui ha vinto il premio nazionale ‘Oreste Calabresi’ nel 2008 e il premio nazionale ‘In scena’ nel 2009.