La Cbf Balducci non ferma la sua marcia

1

CBF BALDUCCI

3

PALLAVOLO : Dell’Orto 1, Lancini 15, Agbortabi 6, Ebatombo 20, Vicet Campos 4, Mazzoleni 15, Gay (L), Ghezzi 3, Rossi 1, Agazzi, Green. Non entrate: Boshnakova, Pacchiotti (L). All. Cominetti.

CBF BALDUCCI MACERATA: Vittorini 16, Civitico 8, Stroppa 21, Fiesoli 16, Mazzon 9, Bonelli 5, Bresciani (L), Borsella, Korhonen, Morandini, Bolzonetti, Quarchioni (L), Masciullo, Busolini. All. Saja.

Arbitri: Licchelli, Erman.

Parziali: 23-25 26-24 18-25 21-25

La Cbf Balducci conquista la vittoria nel Bergamasco che permette alle maceratesi di tornare in vetta solitaria del girone B dell’A2 di volley femminile. È stata una partita equilibrata in casa del fanalino di coda Costa Volpino che non si è mai dato per vinto. Sugli scudi l’opposta delle maceratesi Federica Stroppa, in campo da titolare e giudicata Mvp, che ha realizzato 21 punti con il 45% in attacco. Da segnalare che hanno chiuso la sfida in doppia cifra anche Alessia Fiesoli e Arianna Vittorini con 16 punti, e gli 11 muri delle marchigiane. Ma non c’è tempo per abbassare la guardia perché mercoledì sera al Banca Macerata Forum sarà ospite il Messina per i quarti di Coppa Italia. Nel primo set la Cbf Balducci costruisce il vantaggio nel cuore del parziale grazie ai muri e ai colpi di Mazzon (6 punti), e respingendo al mittente il tentativo finale di rimonta delle locali.

Il secondo parziale si è deciso nel finale quando le arancionere non hanno sfruttato a dovere due palle set subendo 3 muri di fila delle bergamasche che hanno pareggiato i conti. Nel terzo set non c’è stata storia: le maceratesi sono andate a tutto gas. All’insegna dell’equilibrio il quarto set quando nel finale c’è stata l’accelerazione delle ospiti con la schiacciatrice Fiesoli sugli scudi, portano la sua firma gli ultimi 4 punti del match, quelli che hanno chiuso set e partita.