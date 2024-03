La Cbf Balducci vince e aggancia il quarto posto

CBF BALDUCCI

3

CITTÀ DI MESSINA

1

CBF BALDUCCI HR : Fiesoli 8, Mazzon 17, Bonelli 6, Bolzonetti 23, Civitico 9, Stroppa 6, Bresciani (L), Vittorini. Non entrate: Broekstra, Cappellacci (L), Dzakovic, Masciullo, Quarchioni, Morandini. All. Carancini.

CITTÀ DI MESSINA: Martinelli 7, Payne 26, Rossetto 13, Modestino 3, Galletti 3, Battista, Maggipinto (L), Joly 8, Ciancio, Catania. Non entrate: Michelini, Mearini, Felappi (L). All. Bonafede.

Arbitri: Pescatore, Adamo.

Parziali: 25-13 25-20 22-25 25-22.

La Cbf Balducci batte 3-1 Messina e aggancia Talmassons al quarto posto della pool promozione dell’A2 in virtù del maggior numero di vittorie rispetto alle friulane. Le maceratesi si rendono protagoniste di una bella prestazione di squadra arricchita dalle prove della centrale Alessia Mazzon, Mvp con 17 punti, e della schiacciatrice Alessia Bolzonetti che ha firmato 23 punti. Le siciliane, non al meglio per un virus che ha colpito la squadra mettono sul piatto della bilancia i 26 punti di Kelsie Payne. Coach Carancini sceglie Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Per coach Bonafede in campo Galletti-Payne, Martinelli-Modestino, Battista-Rossetto, Maggipinto libero. Senza storia il primo parziale, la Cbf Balducci spinge tantissimo al servizio mettendo in difficoltà la ricezione ospite. Il 25-13 fotografa la superiorità delle padrone di casa. Il secondo set è più equilibrato: dopo il 10-10 la Cbf Balducci accelera (15-11) e respinge i tentativi di rimonta delle avversarie quando il muro di Civitico dà il 2-0. Nel terzo set c’è la reazione di Messina che sul 19-19 assesta lo scatto decisivo con la Payne mattatrice con 9 punti in quel parziale. Nel quarto set parte forte la Cbf Balducci (10-5) Messina pareggia (12-12), poi le ragazze di coach Carancini allungano il passo, guidate dalla coppia Mazzon-Bolzonetti, e incassano i 3 punti.