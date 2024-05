"La città è vivace grazie a quanto fatto dall’amministrazione"

"Altro che morta, Montecosaro è vivace anche grazie ai numerosi interventi realizzati dall’amministrazione". È il messaggio che arriva dagli esponenti di "Progetto comune Montecosaro", la lista civica che rappresenta l’attuale maggioranza e che martedì sera ha incontrato i cittadini al bar dell’Annunziata. "Ho sentito dire che gli amministratori si sono nascosti dietro al fatto che non percepivano compensi per non agire. Non è vero: tutto è stato fatto con grande onestà, portando a termine tante opere. Ne cito due: la dismissione dell’ex Ipak e la rimozione dell’amianto al cimitero". Lo ha affermato Marino Sorichetti, uno dei dodici candidati alla carica di consigliere, replicando alle dichiarazioni di Sandro Vallesi ("siAMO Montecosaro"). "In questi giorni, ho assistito al racconto di una Montecosaro dove non sarebbe stato fatto nulla. Ma solo ora ci si accorge di ciò? Nessuno è mai venuto a lamentarmi la mancanza di un servizio, compreso chi oggi si candida con le altre liste. Questo perché, al contrario, gli interventi sono stati realizzati". Sono state le parole di Stefania Lufrano, attuale assessore ai servizi sociali e candidata della stessa lista che sostiene Lorella Cardinali alla carica di prima cittadina. Poi, la parola è passata ai cittadini. Uno di loro ha chiesto di mettere mano a via Don Mauro Natali. "Ci sono stati tentativi di risoluzione, ma in quella zona c’è un’ipoteca e quindi per intervenire bisogna trovare il modo di toglierla", ha risposto Cardinali.

Francesco Rossetti