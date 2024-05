La Civitanovese punta il baby Capodaglio

Un giovane difensore nel mirino della Civitanovese. Gli occhi della dirigenza rossoblù sono puntati sul classe 2005 Nicolò Capodaglio, nell’ultima stagione in forza al Montegranaro, dove occupa il ruolo di difensore centrale. Parliamo di un giocatore molto promettente e dotato di una stazza imponente, che potrebbe fare al caso del team rivierasco, in cerca di under all’altezza della serie D. Capodaglio, in passato, si è messo in mostra con la Sangiustese e quindi con il Montegranaro, poi una parentesi in serie D con il Notaresco e attualmente è impegnato con la Juniores dei veregrensi nel Memorial Carlini Orselli, dove ha messo a segno un gol. Alla stessa competizione, partecipa anche la Juniores della Civitanovese, che vanta il capocannoniere: si tratta di Santino Bonvin, 2005 di belle speranze lo scorso anno resosi protagonista nel Trodica. In serie D, la regola è cambiata: basterà avere in campo 3 under e non più 4, perciò dovranno giocare un 2004, un 2005 e un 2006 nella prossima stagione; un 2005, un 2006 e un 2007 in quella 2025/2026. La Civitanovese vanta già un ottimo parco under, con notevoli interpreti come Andrea Cosignani (2006), Valentin Franco (2004), Angelo Giordani (2004) e Thiago Guedak (2005). Quanto al capitolo allenatore, la conferma del tecnico Sante Alfonsi sembra un po’ meno scontata, a differenza delle passate settimane. In ogni caso, le probabilità che lo stesso rimanga a Civitanova sono pur sempre superiori rispetto a un eventuale addio. Venerdì avrebbe dovuto esserci il famoso incontro tra lo stesso tecnico e il patron Mauro Profili, ma l’appuntamento è saltato poche ore prima per sopraggiunti impegni del primo, a quanto pare. In caso di permanenza di Alfonsi, potrebbe restare con lui anche l’attaccante esterno Kevin Buonavoglia, considerando il rapporto che li unisce. Per gli altri componenti della rosa, è ancora presto per stabilire chi sarà ancora al Polisportivo e chi invece farà le valigie. Tuttavia il destino dei due capitani rossoblù, Michele Paolucci e Ivan Visciano, sembra leggermente più chiaro: per il primo non è escluso un avvenire da dirigente nel club, il secondo dovrebbe continuare a vestire la casacca rossoblù.