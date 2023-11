"La Divina Commedia" per riflettere contro la violenza sulle donne

Uno spettacolo sul tema della violenza contro le donne ispirata alla Divina Commedia. Viviana De Marco e Fausto Palmieri daranno vita alla serata di teatro, poesia e musica in programma stasera (21.15), al Teatro delle Logge, ad ingresso libero. L’iniziativa, dal titolo "La Divina Commedia, le figure femminili e le vittime di violenza nel cammino di Dante" è organizzata dal Comune e patrocinata dalla Commissione Pari Opportunità della Regione: "Grazie a Viviana De Marco e Fausto Palmieri – spiega la consigliera Alice Romagnoli – avremo modo di scoprire la modernità della Commedia dantesca e conosceremo, per mezzo della musica e della poesia, la storia di diverse donne che guidarono il cammino di Dante. I versi, interpretati e recitati a memoria, ci condurranno di fronte a donne vittime di violenza, coraggiose e capaci di fare grandi scelte. Crediamo fortemente che appuntamenti come questo possano contribuire alla riflessione sul tema".

Francesco Rossetti