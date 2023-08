La Festa dell’Unità fa tappa a Porto Potenza Si terrà il 6 settembre nello stabilimento Solero

Anche a Porto Potenza farà tappa la Festa dell’Unità, che è stata organizzata dal Partito democratico in modo itinerante lungo la nostra provincia. L’appuntamento ci sarà mercoledì 6 settembre, a partire alle 18.45 nello stabilimento balneare Solero, con un apericena alla presenza di Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Pd e Mario Morgoni, candidato sindaco a Potenza Picena per le elezioni del 2024. Mentre la sera, alle 21.15, in piazza Stazione a Porto Potenza, ecco terza serata della rassegna Ufo, dedicata alle politiche ambientali su scala locale. "Un argomento di estrema importanza – spiegano i dem in un post pubblicato su Facebook – , legato anche alle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’attrattività turistica del nostro territorio, che certamente ha visto negli ultimi anni una colpevole disattenzione della giunta Tartabini-Casciotti, visto che proprio in questi giorni scesi addirittura al 33esimo posto nella graduatoria provinciale della raccolta differenziata". A dialogare su questo tema Chiara Braga, che è laureata in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale al Politecnico di Milano ed è anche membro della Commissione Ambiente alla Camera, assieme a Maurizio Blasi, storico giornalista della Rai.