"La Giostra dell’anello" nel vivo con il disvelamento del drappo

La Giostra dell’anello, a San Ginesio, entra nel vivo questo sabato con la presentazione del drappo. Il "disvelamento" sarà il momento clou di un pomeriggio che inizierà alle 17, all’auditorium Sant’Agostino, con la tavola rotonda "Il comitato scientifico dell’Associazione Tradizioni Sanginesine come modello di crescita e di promozione di nuove ricerche". Verranno poi premiati gli studenti del liceo artistico Cantalamessa di Macerata che hanno realizzato bozzetti e drappi; previsti premi anche per le studentesse che hanno realizzato il bozzetto scelto come premio per la Giostra della fornarina, lo Special Event Fise all’anello riservata alle amazzoni, e il bozzetto individuato come immagine simbolo del Palio. Dopo il sorteggio dell’ordine di partenza verrà fatto cadere il telo realizzato della ginesina Valeria Balzi. A seguire, aperitivo al Campo del Palio. Intanto è stato completato il quadro dei cavalieri che il 2 giugno difenderanno i colori dei rioni nella Giostra dell’anello. Si contenderanno il drappo, realizzato su bozzetto di Sonia Chen, il pistoiese Aurelio Nencini per Porta Alvaneto, l’ascolano Mimmo Spinelli per Porta Ascarana, il riminese Alessio Ricchiuti per Porta Offuna e il maceratese Denny Coppari per Porta Picena.