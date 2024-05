La Halley Thunder si gioca le semifinali a Cerreto d’Esi

Alla Halley Thunder non sono bastati i 23 punti messi a referto dall’incontenibile Alessia Cabrini per espugnare il campo della Logiman Broni e volare così direttamente in semifinale. Infatti, gara2 dei quarti di finale dei play off di A2 femminile è stata appannaggio del quintetto pavese che, imponendosi per 67-57, ha riportato in parità la serie (1-1). Servirà dunque la "bella" per decidere quale delle due formazioni si qualificherà per la semifinale, dove è già in attesa la Apu Delser Crich Udine che ha eliminato 2-0 La Spezia. Questa decisiva gara3, tra Matelica e Broni, si disputerà domani alle 20.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi.

Tornando a parlare di gara2, la sfida è stata sostanzialmente equilibrata per trenta minuti, dopodiché la Logiman ha firmato l’allungo decisivo all’inizio dell’ultimo quarto raggiungendo anche tredici punti di vantaggio. In precedenza, dopo un avvio frizzante delle lombarde (16-6 al 6’), la Halley Thunder si era fatta trovare pronta all’impatto grazie all’ispirata Justina Kraujunaite (17-17 all’8’). Poi, nel secondo quarto Matelica ha spinto di più con Alessia Cabrini, brava a realizzare ben 13 punti personali di fila e a conquistare – alla fine del match – la palma di top-scorer dell’incontro con 23 punti e ben 5 su 6 da tre punti.

Tuttavia, nel finale Broni ha accelerato il ritmo e, facendo valere fino in fondo il fattore -campo, ha chiuso addirittura avanti di 10 lunghezze. Lo score: Kraujunaite 12, Cabrini 23, Georgieva 2, Gramaccioni 6, Poggio 7, Celani, Zamparini, Offor 4, Sanchez 3, Dell’Orto.

m. g.