La lista di Paoletti sostiene Pepa: "Ecco le priorità"

Torna sulla scena politica recanatese anche la lista "Per una Recanati migliore" il cui ideatore è Maurizio Paoletti (nella foto). Il gruppo si schiera a fianco della coalizione di centrodestra e del candidato sindaco Emanuele Pepa con l’obiettivo di dare alla città "quella centralità, attrattiva e crescita sempre più smarrite negli ultimi anni e ritrovare un rapporto franco con la gente che è ormai stanca di promesse, di giochi di parte e personalismi". In una nota il gruppo politico evidenzia anche i problemi prioritari da risolvere, in primis "la sanità: l’ospedale di comunità Santa Lucia dovrà rappresentare una struttura centrale per il territorio ad iniziare dal potenziamento del Punto di Primo Intervento con il rafforzamento degli altri servizi di diagnostica. Tema importante è anche quello del centro storico, perché è indecoroso vedere troppi negozi con il cartello "Affittasi", con vetrine e interni abbandonati e sporchi".

E poi fari puntati sulla manutenzione delle strade sia del centro che periferiche, una più razionale organizzazione della viabilità "che permetta un collegamento lineare di tutto il centro storico e ponga fine alle improvvise ed isteriche isole pedonali. La sicurezza: troppe aree sono lasciate senza un sistema di videosorveglianza, favorendo l’incursione dei ladri in abitazioni private. Rivedere i rapporti con il Cosmari: abolizione del microchip, spesa inutile sostenuta da anni, che non ha portato alcun risultato concreto nell’incremento della differenziata".