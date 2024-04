La lista di Uniti per Fiordomo

Uniti per Francesco Fiordomo, una dele sei liste della coalizione di civiche, ha scelto Ca’ di Luna, per presentare candidati e programma. A guidare il gruppo gli amministratori uscenti: l’avvocato Michele Moretti, il geometra Cino Cinelli e Stefano Miccini, impiegato e imprenditore agricolo. Sette i volti nuovi: Marianna Alberti (libero professionista), Fabrizio Carbonetti (giornalista), Ilaria Gambini (studentessa universitaria), Mattia Morosini (studente- lavoratore), Antonio Pierini (pensionato), Irene Sergi (studentessa universitaria) e Michela Torresi (imprenditrice agricola). Come per la liste Vivere Recanati e Paese Mio quasi meta’ dei candidati è alla prima esperienza e sono tre i giovanissimi candidati. Completano il gruppo candidati alla seconda esperienza: l’ingegnere Laura Astuti, il massoterapista e dirigente sportivo nel ciclismo femminile Roberto Baldoni, Vincenzo Lanzante (ex Sovrintendente della Guardia di Finanza), Rembi Pranvera (una delle prime albanesi, 30 anni fa, ad abitare a Recanati), Giordano Tarducci (dipendente, volontario della Protezione Civile) e Lorenzo Traietti (dipendente).