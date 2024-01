La Lube vince, ma non convince. Milano si arrende soltanto al tie-break

Lube

Cucine Lube Civitanova: Chinenyeze 17, Zaytsev 9, Lagumdzija 21, Nikolov 4, De Cecco 1, Anzani 6, Balaso (L). Yant 5, Diamantini, Motzo, Bottolo 13. N.E. Thelle, Bisotto, Larizza.

Allianz Milano: Mergarejo 4, Vitelli 1, Reggers 13, Loser 11, Ishikawa 19, Porro 3, Catania (L), Dirlic 3, Kaziyski 14, Zonta, Piano 6, Colombo. N.E. Innocenzi. All. Piazza

Arbitri: Vagni (Pg) e Florian (To)

Parziali: 25-19 (25’), 27-25 (31’), 22-25 (27’), 15-25 (23’), 15-12 (20’)

Note: spettatori 2728; Lube battute sbagliate 22, ace 6, muri 7, ricezione 49% (perfetta 24%), attacco 46%; Allianz bs 18, ace 8, muri 11, 44% (23%), 42%.

di Andrea Scoppa

Battaglia come da previsioni all’Eurosuole Forum, con una indomita Milano che si è arresa al tie-break dopo aver rimontato da 2-0, guardacaso quando è entrato Kaziyski. La Lube vince ma non convince, sfoggiando l’ennesima partita da montagne russe. Dopo un primo set dominato, Blengini ha dovuto cambiare in continuazione i martelli, trovando risposte solo da Bottolo. I biancorossi comunque si prendono il 4° posto in solitario, guadagnando un punto sull’Allianz e 2 su Piacenza che è stata stesa da Trento. Mvp Chinenyeze, peggiore Rai Sport che ha aperto la diretta sul 9-10 del secondo set, mezzora in ritardo.

La Lube ritrova Balaso mentre Piazza va con Mergarejo. Gli ospiti approcciano malissimo, avranno solo il 21% nel parziale e così Civitanova, pur sbagliando 8 servizi, si mantiene tranquillamente avanti. Un Lagumdzija da 8/14 guida i padroni di casa al 25-19.

L’Allianz migliora e riesce ad andare sul 13-16. Diventa pure +5 grazie ad un attacco favoloso di Ishikawa. Pian piano la Lube si sistema e rosicchia, aiutata anche da due sbagli in ricezione di Catania. Entra Bottolo e piazza il murone su Reggers. Milano pasticcia e si ritrova sotto 24-23. A quel punto Piazza scongela Kazyiski che a freddo manda ai vantaggi, ma su una infrazione a rete di Porro esultano i biancorossi.

Blengini riparte con Bottolo e Yant. La sfida inizia a ricordare la serie di semifinale 2023 per coperture e difese, Milano tira fuori più "garra" e soprattutto si affida a Kaziyski. Il compagno Ishikawa fa il suo beffando il muro con 3 pallonetti di fila ed è 19-15. Stavolta l’Allianz non dilapida il vantaggio e un punto fortunoso di Porro, direttamente dalla difesa su Lagumdzija, vale il 21-24. Poi Bottolo largo con la battuta. E’ Kaziyski show al servizio, 3 ace e turno infinito arricchito dai colpi di Ishikawa: fuga 2-8. Gli scambi lunghi sono degli ospiti, Reggers doppia col 6-13. Il parziale è andato e l’erroraccio di Yant, manda al tie-break. Quinto set. Sale Chinenyeze e sul 9-9 ecco l’ace di Lagumdzija. Poi Kaziyski sbaglia: 11-9 cruciale. Gli ultimi punti li mette giù un decisivo Bottolo.