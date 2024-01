La Lucchese chiude presto i conti. Altra trasferta amara per la Recanatese

Lucchese

3

Recanatese

1

LUCCHESE (3-4-3): Chiorra; Tiritiello, Gucher, Fazzi; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni (20’ st Alagna), Yeboah, Rizzo Pinna (33’ st Djibril). (A disp.: Coletta, Berti, Toma, Sueva, Russo, Quochi, Magnaghi). All. Gorgone.

RECANATESE (3-5-2): Mascolo; Ricci (20’ st Ferretti), Ferrante (1’ st Pelamatti), Shiba; Veltri, Morrone (1’ st Egharevba), Sbaffo, Carpani (30’ st Raparo), Longobardi; Melchiorri, Ahmetaj (1’ st Lipari). (A disp.: Eyad, Quacquarelli, Guidobldi). All. Pagliari.

Arbitro: Burlando di Genova.

Reti: 31’ pt e 39’ pt Rizzo Pinna, 15’ st Yeboah, 35’ st Melchiorri.

Note: angoli 10-5; espulso al 18’ st Fazzi per doppia ammonizione; ammoniti Tumbarello, Chiorra, Ricci e Pelamatti; recupero 1’ pt e 4’ st; spettatori 1.780.

LUCCA

La Recanatese torna a casa da Lucca con tre gol subiti e zero punti. Mister Pagliari conferma il classico 3-5-2, con Mascolo tra i pali, difesa a tre con Ricci, Ferrante e Shiba. Linea mediana composta da Veltri e Longobardi sugli esterni, al centro Morrone, Sbaffo e Carpani. In avanti Melchiorri e Ahmetaj. Sono i padroni di casa che fanno la partita e al 4’ provano subito a sbloccarla con Visconti, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. La Recanatese si fa vedere al 15’ con Melchiorri, ma questa volta è la difesa rossonera che spazza via. Al 18’ ottima occasione per gli uomini di Pagliari. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Carpani gira a botta sicura a sotto misura e costringe Chiorra ad alzare la palla sopra la traversa. Salvataggio miracoloso al 27’ del portiere rossonero su Melchiorri, che in corsa supera Tritiello e prova ad aggirare Chiorra, che però riesce a deviare il pallone. La Lucchese risponde con una conclusione insidiosa di Tumbarello e al 31’ passa in vantaggio. Cross dal fondo di Quirini, che la mette leggermente all’indietro dove trova Rizzo Pinna, che non sbaglia e con un bel rasoterra batte Mascolo. La Recanatese fatica a venire fuori e la Lucchese ne approfitta nuovamente. Al 39’ raddoppia con il solito Rizzo Pinna, che servito da Yeboah, si destreggia bene e riesce a mettere la palla nel sette della porta difesa da Mascolo. E nel recupero Lucchese vicina al terzo gol con Rizzo Pinna. Nella ripresa mister Pagliari manda in campo Pelamatti, Lipari e Egharevba, per cercare di dare la sferzata giusta. E al 1’ il solito Melchiorri questa volta da posizione defilata, manda il pallone di poco alto sopra la traversa. Ma Yeboah vuole mettere la sua firma sul match e lo fa al 15’ sfruttando nel migliore dei modi un cross dalle retrovie e di destro batte per la terza volta Mascolo. Anche se i conti sembrano definitivamente chiusi, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Al 17’ la Lucchese rimane in dieci uomini per l‘espulsione per doppia ammonizione di Fazzi che protesta veemente per un fallo commesso da Tumbarello. La Recanatese al 35’ segna il cosiddetto gol della bandiera con Melchiorri, ma ormai i giochi sono ampiamente chiusi.

Alessia Lombardi