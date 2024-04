La missione di Ermelinda protagonista dell’incontro di Aloe

Da Mogliano alla Bolivia. La storia di Ermelinda Sergolini, originaria di Mogliano e ormai da tanti anni missionaria in America Latina è stata al centro dell’incontro promosso a Fermo dall’associazione missionaria Aloe con missionari e missionarie originari dei nostri territori e operanti nei tanti Sud del mondo nel segno della fraternità e della solidarietà internazionale. Dopo l’incontro di febbraio con padre Giacomo Gobbi e dopo quello di inizio aprile con Padre Mario Bartolini operante da oltre 46 anni nella foresta amazzonica peruviana è stata la volta di Ermelinda Sergolini. Ermelinda è una consacrata laica appartenente alla congregazione delle ’Missionarie dell’Immacolata – Padre Kolbe’, congregazione legata sia ai Francescani Convenutali che alla Polonia, terra di origine di San Massimiliano Kolbe, il fondatore. Cresciuta a Mogliano e attiva da ragazza nella parrocchia dei Frati Minori Conventuali, ha avvertito ben presto il richiamo missionario. Ha iniziato la sua esperienza missionaria in Bolivia a partire dal 1991, nella missione di Cochabamba. Dal 1998 ha invece lavorato in Argentina fino al 2009, anno in cui è tornata di nuovo in Bolivia, dove si trova ancora oggi nella comunità di Montero, nella parte orientale del paese.