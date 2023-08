La Notte delle Saette a Porto Recanati: Podismo e Avis in una Giornata di Sport

Al via domani su largo Porto Giulio, a Porto Recanati, la 26ª edizione de "La Notte delle Saette". La manifestazione, promossa da Avis locale e Gruppo podistico amatori, con il patrocinio del Comune e la partecipazione di Federazione italiana di atletica leggera e Coni, è una gara di velocità sulla distanza di 50 metri per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Da quest’anno, "La Notte delle Saette" è tappa dello StreetAthletics.org, circuito ideato dall’atleta olimpico Goran Nava che dal 2024 porterà il format dell’iniziativa a Milano. Le giovani saette saranno suddivise in quattro categorie: Petalo (6-7 anni), Margherita (8-9 anni), Goccia (10-11 anni), Avis (12-13 anni). Alle 17 partiranno le batterie, mentre alle 21.30 semifinali e finali. Verranno assegnati tre premi speciali, dedicati alla memoria di altrettante figure che tanto hanno fatto per l’Avis e "La Notte delle Saette". Il premio "Alberto Giattini", sarà destinato a chi vanterà il maggior numero di partecipazioni. Poi Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket, che ha condotto la squadra alla promozione in serie B, riceverà il premio "Guido Cittadini". Mentre ai migliori tempi di ogni categoria, sia maschile sia femminile, verrà conferito il premio dedicato a Pino Calendi. Ci si può in maniera gratuita all’ufficio Iat a Largo Porto Giulio, oppure al campo di gara entro le 16.30 di domenica.