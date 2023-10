La nuova palestra della IV Novembre apre alla scherma

Nuova "casa" per Macerata Scherma che, da ieri, ha iniziato gli allenamenti nella palestra della scuola IV Novembre. "Il terremoto del 2016 aveva reso inagibile la palestra di via dei Sibillini – spiega Alberto Affede, presidente della Macerata Scherma – e da allora è cominciato un travagliato periodo di spostamenti in sedi scolastiche provvisorie, spesso poco adatte alle necessità di questo sport e alle esigenze delle famiglie dei giovani atleti. Macerata Scherma è l’unica organizzazione schermistica di Macerata affiliata alla Federazione Italiana Scherma e qualificata come Centro Coni. Diversi ragazzi e ragazze provengono da altri comuni della provincia tra cui Treia, Tolentino, Pollenza, Morrovalle, Montecassiano, Mogliano, Corridonia, Appignano. I familiari auspicavano da tempo il ritorno a una palestra più centrale ed equidistante, in più dallo scorso anno sportivo è stato avviato un corso di scherma paraolimpica per non vedenti". Negli ultimi mesi, la società si era allenata a Sforzacosta, fino a quando la palestra della scuola "Natali" non era stata allagata dalle violente piogge di settembre. "Finalmente la sede di allenamento dispone di bagni e docce per disabili – sottolinea Carola Cicconetti, responsabile tecnico – questo ci consente di essere regolari con i requisiti dello sport paraolimpico e di ampliare l’offerta di corsi di scherma inclusiva, facilitando la pratica sportiva agli atleti con disabilità". "Un particolare ringraziamento – conclude il presidente Affede – va agli assessori Sacchi e Marchiori che hanno riconosciuto non solo l’impegno dell’associazione, ma anche il valore aggiunto che la scherma può dare alla città di Macerata. Un ringraziamento anche al prof. Calzetti, dirigente scolastico della Dante Alighieri, di cui la palestra fa parte. A lui va il nostro riconoscimento per il supporto nella fase di allestimento degli spazi".