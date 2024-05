La piscina della Filarmonica: "Vocazione sportiva e sociale"

Una piscina davvero per tutti. Domani verrà inaugurata la stagione estiva 2024 della Filarmonica, la piscina all’aperto di via Valenti, chiamata anche la spiaggia del capoluogo o lo stabilimento balneare di "Macerata Marittima". L’apertura è stata formalizzata ieri nei locali della Società Filarmonico Drammatica e la conferenza stampa ha chiarito l’importante novità dell’accordo siglato tra Filarmonica e Centro Nuoto Macerata. Un patto tra privati che affida la gestione della struttura al CNM (che già se ne occupa dal 2020) fino al 2036. Stavolta quindi niente bandi e da adesso nessun contributo da parte del Comune dopo le 32mila euro cruciali per partire nel periodo pandemico.

Il Centro Nuoto Macerata avrà 12 anni per investire in modo mirato e programmare interventi che possano migliorare ulteriormente qualità e fruizione della Filarmonica. Sempre però garantendo l’interesse pubblico e il fine sociale. La conferenza ha visto la partecipazione degli assessori comunali D’Alessandro e Sacchi, ad introdurla il presidente della Filarmonica Enrico Ruffini (c’era anche il vice Luciano Pingi): "Ci tengo a ringraziare pubblicamente l’amministrazione per il sostegno dato in questi 3 anni, ma ora volevo affidare la gestione diretta al CNM così da evitare gli oneri burocratici al Comune. Del resto il CNM in 4 anni ha fatto un lavoro eccellente, non ricordo una lamentela dai cittadini". Anche gli assessori hanno elogiato il lavoro del Centro Nuoto Macerata. "Nasce un connubio che darà tanta attenzione al sociale, alle fasce più fragili e ai ragazzi con disabilità – ha detto la vice sindaco Francesca D’Alessandro- e del resto il CNM già da anni lo fa in modo gratuito in viale Don Bosco".

Così invece l’assessore allo sport Riccardo Sacchi: "L’amministrazione dal 2021 ha ritenuto meritorio sposare la causa della Filarmonica. Sappiamo bene come la struttura sia all’avanguardia soprattutto per la qualità e il monitoraggio dell’acqua e sappiamo bene quanto il CNM sia in grado di garantire l’interesse pubblico. La Filarmonica diventerà ancora di più fiore all’occhiello per tutti". Infine Mauro Antonini, presidente del Centro Nuoto Macerata: "Da sempre siamo una società che ha una vocazione sportiva e sociale. Alla Filarmonica ospiteremo realtà diverse del territorio, le associazioni dei disabili e appoggeremo i progetti del Comune come Estate in quartiere. Manterremo tutte le agevolazioni che già facciamo alla Comunale, vedi l’ingresso gratuito per i bimbi sotto i 6 anni e il ridotto per gli over 65. Grazie a questo accordo potremo fare interventi importanti, già ci siamo mossi con dei terrazzamenti e ulteriori lavori per ampliare gli spazi arriveranno".