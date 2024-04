La polemica con i commercianti: "Laviano competente e corretta"

"Laura Laviano ha dimostrato di essere tutt’altro che un assessore incompetente". La Lega Salvini di Macerata ieri ha diffuso una nota in difesa dell’assessore alle Attività produttive finita, per via delle luminarie primaverili-estive, nel mirino dell’Associazione commercianti centro storico, che ne ha chiesto addirittura le dimissioni. La controversia che ha visto la Laviano duramente attaccata dal presidente dell’associazione, Giuseppe Romano, ha per oggetto il costo dell’energia elettrica, che sarebbe a carico del Comune: 1.400 euro per il periodo da aprile a settembre. Questo il testo integrale della nota della Lega, firmato dal segretario Aldo Alessandrini: "Il presidente Giuseppe Romano, il cui mandato parrebbe essere scaduto il 31 dicembre scorso, da chi è venuto a conoscenza che l’assessore Laviano avrebbe contestato la scelta della giunta? Difatti durante la seduta del 10 aprile l’assessore Laviano, e può confermarlo anche il Sindaco, ha votato senza dire una parola la delibera n.121. È tutto scritto nell’albo pretorio ed è pubblico. Se l’assessore Laviano, più di un mese fa, quando è stata presentata la richiesta, ha posto una sola domanda e cioè se si sapeva a quanto sarebbe ammontata la spesa della corrente elettrica, è stato solo perché, qualora fossero pervenute altre richieste da parte di altri commercianti di altre zone o comunque da altri quartieri non avrebbe potuto disattenderle; e pertanto come per questa proposta si sarebbe dovuto poi verificare se la spesa fosse stata sostenibile per le casse comunali. Questo perché il centro è importante, ma non possiamo dimenticare il resto della città. Chi amministra ha il dovere di porsi certe domande specie quando si parla di soldi pubblici e nel far ciò l’assessore Laviano ha dimostrato di essere tutt’altro che un assessore incompetente. Sfugge tuttavia che le accuse mosse all’assessore sono di riflesso accuse mosse al sindaco, che ha scelto l’assessore e che appartiene allo stesso partito. Infine - conclude la nota della Lega - si precisa che l’assessore Laviano ha dimostrato tutt’altro che seminare discordia. Si ricorda difatti che per la prima volta è stato istituito un tavolo tecnico con i commercianti e non è stato sicuramente l’assessore Laviano a scavalcare lo stesso".

Il sindaco Sandro Parcaroli nel frattempo non si esprime sul caso che sta infiammando il clima intorno alla sua maggioranza. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Castiglioni, non ha voluto rilasciare commenti, mentre Forza Italia ha annunciato un comunicato per oggi. L’auspicato - a partire dall’interessata - documento congiunto a sostegno della Laviano ancora non c’è.

Lorenzo Fava