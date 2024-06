La relazione finale su economia e finanza dei ragazzi del Galilei

Giunge al termine l’anno scolastico anche per gli allievi del primo biennio della sezione D, curvatura economico-finanziaria del liceo scientifico "Galilei". Ultimo step del loro percorso una relazione finale su argomenti di economia e finanza, da esporre per ciascuno dei giovani liceali dinanzi alla commissione dei docenti del dipartimento di Economia e diritto dell’Università. Gli studenti si sono guadagnati i complimenti per il lavoro svolto da parte di tutta la commissione. Grazie all’accordo con l’ateneo, gli studenti della curvatura economico-finanziaria ogni anno si relazionano con il mondo dell’Università e di coltivare la passione per le discipline di indirizzo.