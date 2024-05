La ruota panoramica: "Oltre 11mila presenze"

"La ruota panoramica è un’esperienza a costo zero di cui andare fieri". Fine dei giri per la Grand Roue 34, smontata come da programma due mesi dopo la sua inaugurazione. La prima ruota panoramica installata a Macerata e la più alta della regione ha conteggiato un elevato numero di curiosi nonostante i molti weekend di maltempo, richiamando cittadini e turisti di ogni fascia d’età. "Il numero preciso dei visitatori si sta conteggiando in queste ore, ma dovrebbero aver superato gli 11mila – dichiara Riccardo Sacchi, assessore allo Sport e agli Eventi –. Siamo molto soddisfatti per la ricaduta positiva sul brand città e per come l’attrazione ha fatto parlare di sé anche fuori regione. Oltre all’importante impatto economico e turistico, evidente è stato quello social, con la pubblicazione di migliaia di foto della ruota e della visuale che regala dall’alto". Un battesimo importante per la zona dei giardini Diaz, da poco rinnovata e pronta a ospitare manifestazioni. "Gli uffici comunali hanno avuto un ruolo essenziale nel trovare un buon posizionamento per la ruota, quanto più vicino possibile al centro storico. Così abbiamo impreziosito un’appendice verde del centro, movimentandola e dissuadendo i malintenzionati dal commettere reati nelle vicinanze".

Una novità, come dichiarato dalla stessa amministrazione, a costo zero per le casse pubbliche. Sacchi ribadisce: "Abbiamo creato bellezza estetica e indotto economico completamente a costo zero per l’amministrazione. La società proprietaria Hsc Events si è occupata di pagare i costi di energia, montaggio e smontaggio, del personale e della sicurezza, oltre che la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap). Un ringraziamento va all’organizzatore che ha creduto nel potenziale e nella bellezza delle nostre terre, investendo denaro e mostrandosi sempre attento al sociale garantendo a tutti, nei limiti del possibile, l’accesso alla ruota". "Non so se la ruota tornerà, dipenderà dalla volontà del privato – aggiunge l’assessore agli Eventi –, noi continueremo a lavorare per arricchire Macerata. Siamo all’inizio di una stagione estiva nutrita, pronta a partire la prossima settimana con la terza edizione di "Città di Macerata in festa", poi Musicultura, l’Opera per i bambini, Sferisterio Live".