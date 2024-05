La scommessa dell’Università. Studenti in crescita e nuovi corsi, via alla campagna di iscrizioni

Gli studenti e le studentesse ci mettono la faccia nella campagna iscrizioni dell’ateneo di Macerata che presenta una nuova offerta. "Prenderà il via – ha detto il rettore John McCourt – il corso di laurea triennale in Economia e marketing per la sostenibilità e sarà lanciata la laurea magistrale interdipartimentale in Archeologia e sviluppo dei territori". Si parte da alcuni dati positivi sottolineati dal rettore nella conferenza stampa. "Lo scorso anno – ha detto – abbiamo registrato un aumento del 7% di immatricolazioni, ciò testimonia la credibilità dell’ateneo". Si avvicina il momento della scelta ed ecco che l’università ha dato il via alla campagna "Your Time Your Place".

"Adesso i giovani sceglieranno il loro futuro e a Macerata potranno realizzarlo essendo una città universitaria, viva, capace di offrire l’opportunità di maturare esperienze all’estero, un luogo come punto di arrivo con una porta che dà sul mondo". In questo contesto s’inseriscono gli open day del 23 luglio e 27 agosto quando le future matricole potranno approfondire la conoscenza dei 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 16 magistrali. Le iscrizioni si apriranno il 15 luglio. La fotografa e artista Francesca Tilio ha ritratto molti studenti e studentesse per la campagna iscrizioni curata dall’agenzia "Tonidigrigio". "In cento tra universitari e universitarie – ha spiegato Massimo Pigliapoco, direttore dell’agenzia – si sono dichiarati disponibili per essere parte di questa campagna di un ateneo che crea spazi dove i giovani possano esprimersi, riconoscersi, studiare, fare qualcosa". E ora parte questa campagna. "Troverete – ha detto McCourt – queste facce sugli autobus che gireranno nella regione, faremo diverse iniziative ma soprattutto siamo convinti che questa campagna sarà portata avanti dalla bontà delle lezioni, dalla risposta data dalla nostra didattica e dal passaparola". Ed è proprio il passarola una chiave da non trascurare. "Vengo dall’Algeria – ha detto Aya Boutaghane, primo anno di Mediazione linguistica e volto della campagna di iscrizione – perché la mia amica Fatima mi ha parlato tanto di questo ateneo, di quanto ci si trovi bene". Fatima Laifa di Monte San Giusto è iscritta al secondo anno di Mediazione linguistica ed è stata il tramite tra l’università maceratese e l’amica. "Questa esperienza – ha raccontata – mi ha arricchita e ha migliorato la mia conoscenza delle lingue". Non ha avuto tentennamenti Sara Alessandrini di Appignano del Tronto: "È bello essere portavoce del posto dove studi. La fotografa ci ha spiegato di cercare i veri protagonisti dell’università, e chi meglio di noi che la viviamo tutti i giorni?". Soddisfatta anche la civitanovese Nikolina Markovic, iscritta al secondo anno di Scienze della comunicazione: "È incredibile rappresentare la propria università, poi faccio comunicazione e questa è anche un’esperienza diretta e utile per i miei studi". Ci sono poi le sorelle Napar di Staffolo. "Conosco alcune protagoniste della campagna passata – dice Ioana Andrea – e mi sono fatta avanti quando si è sparsa la voce che stavano cercando volti nuovi". "Ci metto volentieri la faccia – aggiunge la sorella Maria Lucica – perché vivo bene questa esperienza universitaria, i corsi e farei di nuovo la stessa scelta".