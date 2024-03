La scrittrice potentina. Ginevra Mandolesi conquista i lettori

A pochi giorni dall’uscita ha già raggiunto il terzo posto di vendite online (sulla sezione "Narrativa per ragazzi") della piattaforma Amazon. Un successo oltre le aspettative per la 15enne scrittrice di Porto Potenza Ginevra Mandolesi, al debutto con un racconto autobiografico, dal titolo "Chupa, storia di un amore alato".

Un libro da leggere tutto d’un fiato, in cui Ginevra racconta del legame unico e indissolubile con la sua aquila dalla testa bianca ChupaChups: da quando questo inusuale cucciolo di animale "domestico" è entrato nella sua vita fino al primo emozionante volo ad alta quota. Ma come mai una ragazza di 15 anni, dolce e riservata, sceglie un aquila e non, come ci si aspetterebbe, un più docile gattino o un cagnolino? La risposta, non scontata, è relativamente ovvia per chi conosce la famiglia Mandolesi. Ginevra è figlia d’arte poiché vive con papà Gianluigi e mamma Marcella (che gestiscono un pet shop e sono entrambi provetti falconieri) nella campagna potentina. Questo le ha permesso di avere un rapporto simbiotico con la natura e con gli animali sin da piccolina, sviluppando una speciale sensibilità anche con i rapaci. Come dice Ginevra: "L’amore esiste e se ha le ali è ancora più grande!".