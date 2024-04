La scuola ’Sant’Agostino’ aiuta gli alluvionati di Conselice

L’istituto scolastico ‘Sant’Agostino’ di Civitanova e Montecosaro, ha avviato un progetto a favore della scuola "Foresti F." di Conselice, in provincia di Ravenna, realizzato grazie ad una raccolta fondi avviata dall’istituto civitanovese dopo l’alluvione che, lo scorso anno, ha colpito l’Emilia-Romagna. La raccolta, organizzata dalla dirigente scolastica Gloria Gradassi, che per tre anni è stata capo d’istituto nella scuola di Conselice, è stata appoggiata dal consiglio d’istituto e dal presidente Roberto Lazzarini. "Abbiamo raccolto una somma di 3.300 euro – spiega Gradassi – raggiunta grazie al supporto dei Circoli Acli del maceratese e alla generosità di tutta la comunità scolastica. L’idea è stata quella di utilizzare la donazione per un progetto didattico che consentisse agli studenti di poter creare un podcast sull’alluvione e, soprattutto, su quella che è stata la rinascita e la ricostruzione del territorio dopo quella tragedia". L’iniziativa permette agli studenti di frequentare un laboratorio realizzato in collaborazione con il Circolo degli attori di Ravenna, al quale prendono parte esperti di dizione, musicisti, attori e tecnici che seguono la registrazione e il montaggio audio, dando voce ai racconti e al vissuto degli alunni riguardo l’alluvione. "Conoscendo bene la realtà di Conselice – prosegue – e le necessità di una scuola, con un alto tasso di alunni stranieri in un territorio a rischio dispersione, ho voluto creare un programma didattico che potesse consentire a tutti gli studenti di esprimersi liberamente, superando le proprie difficoltà, grazie alle nuove tecnologie. Il podcast, attraverso un racconto retrospettivo rappresenterà una sorta di memoria, di proprietà della scuola e sarà non soltanto, una testimonianza di resilienza ma, un racconto sulla capacità di reazione e vicinanza di un’intera comunità". Gli studenti, grazie ad una serie di incontri pomeridiani, stanno frequentando un corso di recitazione in cui lavorano sull’espressività, sulle tecniche corporee e su tutto ciò che li aiuta a tirare fuori le proprie emozioni. A giugno, l’istituto di Conselice organizzerà una serata in teatro aperta alle famiglie, all’amministrazione ed alla cittadinanza, in cui sarà possibile ascoltare il podcast.

Barbara Palombi