La seduta si arena su via Panfilo: manca il numero legale

Il Consiglio comunale di ieri ha registrato la mancanza del numero legale. All’ordine del giorno ci doveva essere anche la discussione sull’abbattimento dei pini allo stadio Helvia Recina per far posto a degli spogliatoi. Ma la seduta si è arenata molto prima, esattamente quando si doveva esaminare la variante di via Panfilo. L’assessore Iommi è intervenuto per chiedere il rinvio della discussione e ne è seguita un’animata discussione tra maggioranza e opposizione. Prima di votare il rinvio, i consiglieri d’opposizione, uscendo dall’aula, hanno fatto mancare il numero legale. Sono seguiti, come da regolamento, i tre appelli da parte del presidente del Consiglio, Francesco Luciani, e alla fine persistendo la mancanza del numero legale la seduta del Consiglio comunale è stata rinviata a giovedì della prossima settimana.