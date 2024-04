La Settempeda festeggia il ritorno in Promozione

La Settempeda batte 3-2 la Cingolana in rimonta, dopo essere andata sotto di due reti, e con tre giornate di anticipo vince matematicamente il campionato di Prima categoria. La Vigor Montecosaro ha pareggiato 1-1 a Passatempo e scivola a 10 lunghezze: un distacco incolmabile, restando solo 9 punti in palio in questo finale di stagione. Dunque, Settempeda in festa di fronte a uno stadio "Soverchia" gremitissimo di sostenitori. La Cingolana passa in vantaggio al 2’ con Lovotti, poi raddoppia al 14’ con Moretti, mentre la squadra locale colpisce un palo con Montanari. Ad accorciare le distanze al 21’ è Wali con l’aiuto di un difensore. Allo scadere del primo tempo Caracci para il rigore a Lovotti. Nella ripresa pareggia Cappelletti (4’) e il gol partita di bomber Castellano (33’) per i tre punti. La Settempeda torna in Promozione sotto l’egida della Polisportiva Serralta.

m. g.