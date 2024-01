"La stanza di Ali", prorogata la mostra. Un tributo al lighting designer Sagretti

"La stanza di Ali", mostra tributo ad Aliberto Sagretti, rimarrà aperta fino al 21 gennaio, con ingresso gratuito. L’esposizione, allestita negli spazi info point di piazza della Libertà dall’associazione romana Teatroinscatola con il fondamentale supporto dell’Accademia di belle arti, del Comune di Loro Piceno e patrocinata dal Comune di Macerata, è un tributo al lighting designer di Loro Piceno scomparso tragicamente il primo settembre di 4 anni fa. Ha riscosso un buon successo di pubblico che, nel periodo natalizio, ha esplorato la stanza-scatola il cui progetto illuminotecnico è stato curato dagli studenti del biennio di Visual Light Design coadiuvati dalla professoressa Francesca Cecarini. "Abbiamo voluto prorogare ancora di qualche giorno la mostra dedicata ad Aliberto Sagretti – spiega l’assessore alla cultura del comune di Macerata, Katiuscia Cassetta – un piccolo scrigno, "illuminato" dalla fantasia dei giovani dell’Accademia, che mette in risalto i risultati raggiunti da un professionista che può rivelarsi un punto di riferimento importante per i giovani studenti che hanno la fortuna di formarsi in una professione oggi così tanto richiesta ed utile per esaltare e rendere pregno di significato uno spazio architetturale, uno spettacolo o ogni altra forma di espressione artistica". "Aliberto – evidenzia l’ideatore della mostra Lorenzo Ciccarelli – poteva creare magie dal nulla, mescolava i colori come un pittore, era un collaboratore fondamentale per il successo dei suoi lavori".