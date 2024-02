La storia di Pinocchio in musica

"Lo voglio chiamare Pinocchio" è lo spettacolo che arriverà sotto i riflettori, domani alle 21.15 al teatro "Lanzi", quando Simone Maretti salirà sul palco per narrare le avventure del burattino di Carlo Collodi, accompagnato dal Quartetto d’archi "Ta Nèa String Quart". L’evento, organizzato dall’associazione culturale "L’Olmo" e dalla Parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato con il patrocinio del Comune, coinvolgerà la mattina anche gli alunni delle classi prima e seconda media dell’istituto "Manzoni-Lanzi" che ospiterà lo stesso Maretti. "Un invito a riscoprire Pinocchio", spiegano gli organizzatori. Inoltre, oggi si terrà un appuntamento che anticiperà la serata a teatro, infatti, al Cag "Pippo per gli Amici" di via Cavour (dalle 21.15), interverrà il professor Nazareno Morresi in "Pinocchio: una miniera di spunti educativi".