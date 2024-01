La superstrada interrotta: "Una corsia verso la riapertura, due mesi per finire i lavori"

"In settimana verrà riaperta una corsia su entrambe le carreggiate della superstrada. Entro due mesi la viabilità sarà pienamente ripristinata". Assicura questo l’assessore regionale Francesco Baldelli al termine del tavolo di lavoro con il comune di Serravalle, Anas e le associazioni di categoria rispetto alla chiusura di un tratto della Foligno-Civitanova (quello tra Serravalle e Colfiorito) 77 dopo l’incendio in galleria della vigilia di Natale. L’incidente ha bloccato la viabilità sulla superstrada deviando il traffico, inizialmente anche dei mezzi pesanti, sulla bretella che passa accanto al piccolo comune di Serravalle, creando non pochi disagi a residenti e automobilisti. Oltretutto, prima che quattro giorni fa fosse interdetto il traffico ai mezzi pesanti sulla provinciale, anche tutti i camion si trovavano a passare lì. Al momento, invece, vengono dirottati da Foligno su un lungo bypass verso Fabriano, poi Ancona e infine Civitanova: più di cento chilometri in più rispetto al percorso normale. Ora però la situazione sembra sbloccarsi: "L’economia di questi territori, legata anche alla ricostruzione post sisma, non può essere fermata – dice l’assessore regionale alle infrastrutture –. C’è grande collaborazione tra tutti gli enti coinvolti. Anas stava già lavorando intensamente perché la galleria fosse riaperta. Un grande lavoro viene fatto anche dagli uffici tecnici. La filiera istituzionale sta rispondendo bene. La ss77 è un’arteria importante a sostegno di tutto il territorio. Inoltre dopodomani ragioneremo con Anas nazionale a Roma per la copertura del segnale telefonico nelle gallerie, in primis per ragioni di sicurezza".

"Una risposta veramente veloce – sottolinea il sindaco di Serravalle, Emiliano Nardi –, il paese è un perno tra i comuni del centro del cratere che la ss77 attraversa, grazie all’impegno di tutti stiamo riuscendo a sbloccare la situazione". Le associazioni di categoria presenti al tavolo di lavoro – Confartigianato, Confindustria, Cna e Coldiretti – chiedevano di "aprire una o l’altra galleria, non possiamo permettere ai mezzi pesanti di dover fare un giro lunghissimo che comporta un grosso aumento di costi oltre che creare disagi alla circolazione", come aveva sottolineato Giorgio Menichelli di Confartigianato Macerata. "Sarebbe importane informarci, in modo che noi possiamo farlo con i nostri associati. Più volte abbiamo chiesto ad Anas di avere la banda larga nelle gallerie, ci risulta essere un intervento non particolarmente invasivo. La tempestività di certe informazioni è fondamentale", spiegano.

Anas, da parte sua, precisa che gli avvisi di chiusura del tratto sono presenti a Civitanova, e che la sala operativa di Perugia era stata attivata. Le associazioni di categoria hanno portato sul tavolo le proprie ragioni, chiedendo informazioni e comunicazioni chiare, perché Anas e Regione agiscano in sinergia. Sinergia istituzionale che sembra esserci.