La terza settimana del festival La danza conquista l’Arena con il Roberto Bolle spagnolo

Sergio Bernal, ballerino iconico della danza spagnola di oggi, è pronto a infiammare lo Sferisterio con "Carmen Danza". Il Roberto Bolle spagnolo, infatti, sarà protagonista venerdì, insieme alla Compagnia Antonio Gades, che presenterà la celebre versione dell’opera di Bizet riletta nella tradizione del flamenco. Questa Carmen, considerata una pietra miliare del mondo dello spettacolo, fu creata nel 1983 dal ballerino spagnolo con il cineasta Carlos Saura e da allora conquista le platee di tutto il mondo. Gli altri ballerini solisti sono Esmeralda Manzanas (Carmen), Miguel Ángel Rojas (Marido) e Jairo Rodríguez (Torero). La Form Orchestra Filarmonica Marchigiana eseguirà le pagine musicali non solo di Bizet ma anche dello stesso Gades, di Solera, Freire, Penella e Heredia, e sarà diretta da Miquel Ortega; in scena anche il Coro Lirico "Vincenzo Bellini" diretto da Martino Faggiani e tre solisti vocali dell’Accademia d’arte lirica di Osimo: Sergej Radchenko, Tamara Kirakosova, Rsa Khosrovzade.

La danza, quindi, aprirà la terza settimana del Mof che continua ad andare avanti a "vele spiegate". Anche la scorsa settimana, infatti, ha fatto registrare serate vicine al sold out, con le opere che viaggiano sempre intorno ai duemila spettatori. In questa terza settimana, in occasione della replica della Traviata (sabato) e dell’ultima recita di Carmen (domenica) sono in programma i percorsi inclusivi di "InclusivOpera", progetto coordinato da Elena Di Giovanni (docente dell’Università di Macerata) in collaborazione con l’Ente nazionale sordi, il Museo tattile statale Omero di Ancona, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, il Comune, l’Università e la University of Pittsburgh. In ciascuna giornata alle 18 e alle 18.30 ci saranno i percorsi per i non vedenti e i non udenti dedicati alle due opere. Per maggiori dettagli e partecipazione ulteriori dettagli sul sito sferisterio.it e scrivendo a [email protected] Tra gli altri appuntamenti, venerdì alle 12 agli Antichi Forni, agli Aperitivi culturali si parlerà di Carmen Danza con Eugenia Eriz (vedova di Antonio Gades e direttrice generale della Fondazione Antonio Gades) con la figlia del ballerino Maria Esteve Gades, il direttore artistico Paolo Pinamonti e Gilberto Santini di Civitanova Danza. Sabato, alle 12, nuovo aperitivo culturale dal titolo "Lucia, Violetta e… Lucia" con Filippo La Porta, mentre domenica l’Aperitivo culturale avrà come ospite Giulia Ciarapica che comincerà a introdurre il pubblico nel clima di Lucia di Lammermoor, con "Madame Bovary all’opera".