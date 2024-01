"La vecchiaia" di Romagnoli raccoglie risate e applausi

È stato un debutto coi fiocchi quello di sabato scorso, con la compagnia “G. Lucaroni“, che ha presentato La vecchiaia è più tranquilla se la passi a Villa Arzilla di Pietro Romagnoli.

La commedia è stata apprezzata, applaudita e lodata dal foltissimo pubblico presente in un impianto che sta diventando sempre più polifunzionale ed accogliente. Oltre a trattare un tema molto alla moda come la vecchiaia ed il "parcheggio" che spesso essa comporta, la pièce ha anche evidenziato un Pietro Romagnoli nelle vesti impegnative di doppio ruolo: due personaggi in uno, con una grande trovata scenica, speculari nelle fattezze fisiche, ma molto diversi nel loro modo di porsi e nel loro carattere.

I prossimi appuntamenti sono in programma per prossimo con la Filodrammatica Piorachese e “Lu scallalettu“, e per domenica 28, alle 17, con uno spettacolo inconsueto e stupefacente dal titolo Porcellaria.

Come si può arguire l’argomento centrale sarà il maiale come soggetto nei testi recitati e nelle canzoni proposte, tutti tratti dalla tradizione del nostro territorio e dal cibo successivo che verrà servito a tavola per la cena: uno spettacolo, dunque, seguito dalla cena, tutta a base di maiale. C’è anche un dress code: a tutti è gentilmente richiesto di indossare un capo di abbigliamento rosa.