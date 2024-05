La vice sindaca Bordoni non torna in campo: "È mancata la fiducia"

"Un presupposto, in particolare, è mancato: la fiducia", così la vicesindaca Gigliola Bordoni ha spiegato la sua assenza per l’imminente tornata elettorale tra le fila della lista civica "Cittadini sempre". Proprio lei, infatti, per lunghi tratti sembrava dovesse cogliere il testimone del sindaco uscente Andrea Gentili, un’ipotesi poi tramontata all’arrivo della legge che dava l’opportunità ai primi cittadini dei comuni tra i 5 e 15 ila abitanti di correre per il terzo mandato. "Ho scelto di non ricandidarmi al consiglio comunale – ha affermato Bordoni –, una scelta sofferta ma ponderata. Sono venuti meno alcuni presupposti fondamentali che, a mio giudizio, dovrebbero essere alla base di qualsiasi progetto, politico e non, che coinvolga un gruppo, una comunità. Un percorso già avviato si è interrotto. Sono stata contattata da più parti nel creare insieme una proposta alternativa, ma alla scelta di tornare in campo che, in questo periodo, sarebbe stata dettata da una delusione, ho preferito un passo di lato. Sarebbe stata una scelta eticamente lontana da me e questo è stato il momento per dimostrarlo con i fatti. La coerenza, la parola data, gli impegni presi debbono avere un valore". Non mancano i ringraziamenti alle " cittadine e ai cittadini che, cinque anni fa, mi hanno permesso di vivere questa bella esperienza. Intendo ringraziare i dipendenti dell’ente, i consiglieri di minoranza e maggioranza e i colleghi di giunta".

Diego Pierluigi