La Virtus Civitanova tiene a distanza. Mondragone

VIRTUS

78

MONDRAGONE

63

: Arienti 17, Bini 12, Botteghi 3, Felicioni 3, Vallasciani 6, Cicconi Massi 17, Abbate ne, Fermani ne, Bazani 4, Micalich 16, Seri ne. All. Schiavi.

MONDRAGONE: Niccolai 13, Di Napoli 8, Verazzo 9, Sannino ne, Pagliaro, Tonfack 5, Okoro ne, Puoti 3, Mrgic 6, Hajrovic 19. Arbitri: Coda di Roma e Pastore di Marino

Parziali: 25-17, 24-5, 15-28, 14-13. Progressivi: 25-17, 49-22, 64-50, 78-63. Usciti per 5 falli: Bazani (Civitanova); Puoti (Mondragone).

La Virtus Civitanova è padrona del match nei primi due quarti, poi rientra in campo un Mondragone più determinato e aggressivo che recupera un po’ lo svantaggio, ma alla fine i padroni di casa aumentano i giri e allungano con decisione il passo. Parte bene la formazione civitanovese nei playout di B interregionale di basket, la squadra di coach Schiavi domina nei primi due quarti come dice chiaramente il 49-22 che fa pensare a una gara senza storia. Magari i padroni di casa, visto lo sviluppo del match, allentano la presa e nella seconda parte della sfida sono sorpresi dalla reazione avversaria che, una volta alle corde, mette sul piatto della bilancia più aggressività, determinazione e un asfissiante pressing. A ciò si aggiunga che gli arbitri fischiano un po’ di meno. Il Mondragone comincia a rosicchiare lo svantaggio fino ad arrivare a -10 quando Civitanova riprende in mano le redini del match e allunga il passo. Alla fine la Virtus Civitanova vince con un distacco di 15 punti.